Edirne bayram namazı saat kaçta kılınacak Diyanet kurban bayramı namazı saatleri:
Edirne bayram namazı saati | Kurban bayramı namazını Edirne'de kılacak olanlar 'Edirne bayram namazı kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Enez Havsa İpsala Keşan bayram namazı saati 9 Temmuz:
Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bayramın ilk günü ise milyonlar camilere, mescitlere akın edecek. Peki, Edirne’de bayram namazı kaçta kılınacak Diyanet?
Edirne bayram namazı saat kaçta kılınacak Diyanet kurban bayramı namazı saatleri:
9 Temmuz Cumartesi sabahı Edirne merkezde bayram namazı saat 06.23'te kılınacak.
Enez bayram namazı saat kaçta?
Enez'de bayram namazı saat 06.28'de kılınacak.
Havsa bayram namazı saat kaçta?
Havsa'da bayram namazı saat 06.23'te kılınacak.
İpsala bayram namazı saat kaçta?
İpsala'da bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.
Keşan bayram namazı saat kaçta?
Keşan'da bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.
Lalapaşa bayram namazı saat kaçta?
Lalapaşa'da bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.
Meriç bayram namazı saat kaçta?
Meriç'te bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.
Süloğlu bayram namazı saat kaçta?
Süloğlu'nda bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.
Uzunköprü bayram namazı saat kaçta?
Uzunköprü'de bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.