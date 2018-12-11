Edirne AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Edirne belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Enez belediye başkan adayı, AK Parti Havza belediye başkan adayı, AK Parti Keşan belediye başkan adayı, Uzunköprü AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Meriç belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Edirne ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Edirne belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Edirne belediye başkan adayı da var. AK Parti Edirne belediye başkan adayı Koray Uymaz oldu. AK Parti'nin Edirne ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

Edirne 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Recep Gürkan % 36.9

AK Parti adayı Ahmet Günşen % 29.9

MHP adayı Orhan Çakırlar % 18.3

Enez 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 43

MHP % 6

HDP % 2

Havsa 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 52

AK Parti % 31

MHP % 12

SP % 2

Keşan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

AK Parti % 36

MHP % 11

Meriç 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 46

MHP % 5

Uzunköprü 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 54

AK Parti % 30

MHP % 13

SP % 1

Edirne 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP % 46.26

AK Parti % 27.86

İYİ Parti % 15.99

MHP % 4.96

HDP % 3.26

SP % 1.04

CHP Edirne Milletvekilleri

Okan Gaytancıoğlu

Erdin Bircan

AK Parti Edirne Milletvekili

Fatma Aksal

İYİ Parti Edirne Milletvekili

Orhan Çakırlar