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Spor

Edin Visca'nın heykeli mi dikilecek?

Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Başakşehir'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken takım kaptanı Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 08:16:00 -
Edin Visca'nın heykeli mi dikilecek?

Başakşehir'in tarihinin ilk şampiyonluğunda çok büyük pay sahibi olan Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi sezon başından beri gündemde.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, "Var bir hayalimiz!" paylaşımında bulundu.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, ''Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz'' sözlerini kullanmıştı.

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