Edin Dzeko'ya çok sürpriz talip! Mourinho'nun kararı bekleniyor

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya Hırvatistan'dan sürpriz bir talip çıktı. 38 yaşındaki yıldız oyuncu için Hırvat ekibi Hajduk Split devreye girerken son kararı Mourinho verecek. İşte detaylar...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde kadro planlaması sürerken birçok isme talipler çıkmaya devam ediyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Hajduk Split, Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko için harekete geçti. Haberin detaylarında Roma'dan eski takım arkadaşı olan Nikola Kalinic ve teknik direktör Rino Gattuso'nun, 38 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü için çok uğraştığı iddia edildi.S

Ayrıca Edin Dzeko'nun transferini son kararının da Jose Mourinho'nun elinde olduğu söylendi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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