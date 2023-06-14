Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Edin Dzeko, Inter'den ayrıldı.

Inter'den ayrıldı

Sky Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Inter'in yıldızı Edin Dzeko, İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı

Takımın bel kemiği olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City ile oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi finalinde de oynadı.

18 golle katkı verdi

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.