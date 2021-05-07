  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tokyo Olimpiyatları için Biontech aşısı
Safranbolu'da kaza: Yaralılar var
Twitter'ın Trump nefreti bir kez daha görüldü
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
Dünya Edi Rama'dan İtalya'ya Türkiye tepkisi: Bu haberler beni sinirlendiriyor
Dünya

Edi Rama'dan İtalya'ya Türkiye tepkisi: Bu haberler beni sinirlendiriyor

Arnavutluk Başbakanı Rama İtalya'da Başkan Erdoğan ile ilgili bir soruya verdiği cevapta 'Hiç şüphe yok ki Türkiye, AB güvenliğinde kilit bir role sahip' yorumunda bulundu. Rama, 'Erdoğan’ın Arnavutluk’ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok. Bu haberler de beni sinirlendiriyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 02:44:00 -
Edi Rama'dan İtalya'ya Türkiye tepkisi: Bu haberler beni sinirlendiriyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya’nın Firenze kentinde Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen “State of the Union” yıllık konferansına katıldı.

Başbakan Rama konuşmasında, 25 Nisan seçimlerini kazanması hakkında açıklamalar ve Arnavutluk’un AB’ye entegrasyon yolunda yürüttüğü reformlardan söz etti. Hem Arnavutluk, hem de tüm Balkan için Avrupa’nın önemli olduğunu ifade eden Rama, aynı zamanda Avrupa için de Balkan’ın önemli olduğunu belirtti. Rama, Balkan ülkeleri ile Avrupa’nın işbirliği halinde olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya ise Rama, “Hiç şüphe yok ki Türkiye, AB güvenliğinde kilit bir role sahip, AB de daha güçlü bir Türkiye için kilit bir role sahip. Bölgeden söz edeceksek diyebilirim ki bizim Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var, Erdoğan’la ilişkiler de önemli ilişkiler” dedi.

“Bu haberler beni sinirlendiriyor”

“Erdoğan’ın Arnavutluk’ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok” diyen Rama, “Bazı asılsız haberlerle göre nüfuz kazanmak amacıyla Arnavutluk’ta camiler inşa ediliyor, bu haberler de beni sinirlendiriyor, hayır, bunlar gerçek değil. Camilere gelince biz restorasyon projelerinden minnettarız. Diğer yandan Yunanistan’la olan anlaşmazlıklarında müdahale etmemiz için Türkiye tarafından tek bir girişim bile olmadı” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Akan'dan canlı yayında olay sözler: Yeni salgın geliyor, test etmeye başladılar
Gündem

Murat Akan'dan canlı yayında olay sözler: Yeni salgın geliyor, test etmeye başladılar

Stratejist Murat Akan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından yeni bir krizin ortaya çıkacağını söyledi.
Erdoğan'dan camideki provokasyon ve biber gazlı müdahaleye ilk yorum!
Gündem

Erdoğan'dan camideki provokasyon ve biber gazlı müdahaleye ilk yorum!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te "Furkan Gönüllüsü" olarak adlandırılan gruba yönelik camideki gazlı müdahal..
Arap Birliğinden tepki! 'Harekete geçin' çağrısı
Dünya

Arap Birliğinden tepki! 'Harekete geçin' çağrısı

Arap Birliği, işgal altındaki Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasının "tüm yönleriyle suç teşkil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay