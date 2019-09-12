EDH’ye yeni atama
Edremit Devlet Hastanesi (EDH) İdari Mahalli Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevine, Kemal Küçükyılmaz atandı.12 Eylül 2019 Perşembe 16:50
Edremit Devlet Hastanesi (EDH) İdari Mahalli Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevine, Kemal Küçükyılmaz atandı.
Devlet Hastanesi’nde İdari Mahalli Hizmetler Müdür Yardımcısı Faruk Uçar’ın Havran Devlet Hastanesi’ne atanması sonucu boşalan göreve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Kemal Küçükyılmaz atanarak görevine başladı.
EDH Başhekimi Uzm Dr. Necati Kelemençe, başarıları ile dikkat çeken Küçükyılmaz’ın atanmasından memnunluk duyduğunu belirterek Küçükyılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.
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