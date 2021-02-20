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Medya EDHO'ya bir sürpriz transfer daha! Rakipleri çatlatan oyuncu geliyor
Medya

EDHO'ya bir sürpriz transfer daha! Rakipleri çatlatan oyuncu geliyor

ATV ekranında 6. sezonu devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bazı değişimler olacağı Ocak ayının başında verilen 2 haftalık arada ortaya çıkmıştı. Hikaye yavaş yavaş değişiyor. Bazı karakterler ayrılıyor, bazı karakterler hikayeye dahil oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:55:00 -
EDHO'ya bir sürpriz transfer daha! Rakipleri çatlatan oyuncu geliyor

Son bölümde Alparslan Çakırbeyli karakterinin vurulması dizi hayranlarını bir hayli meraklandırdı. Karakterin ayrılmasını istemeyenler, Yunus Emre Yıldırımer’in hikayede kalıp kalmayacağını merak ediyor. Hatta bazı hayranlar Alparslan olmazsa, diziyi izlemeyeceklerini bile yazıyor. Gelen bilgiler karakterin devam ettiği yönünde. Yani EDHO hayranları bu konuda rahat olabilir.

Bir başka önemli gelişme ise üst üste yeni oyuncuların hikayeye dahil olmaya başlaması. Geçtiğimiz gün Bahtiyar Engin ve Caner Kurtaran’ın dizinin hikayesinde yer alacağı duyurulmuştu. Amerika’nın emrindeki kontrgerillanın adamlarına hayat verecek olan bu iki oyuncuya yeni bir isim daha katıldı.

Bahtiyar Engin ve Caner Kurtaran’ın ardından bir transfer gelişmesi daha yaşandı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre EDHO’nun kadrosuna Mazhar Alican Uğur da katıldı. Yeni bölümlerde bu 3 oyuncunun ortaya koyacağı yeni karakterlerin önemli değişimler yaşatması bekleniyor.

Uğur, 2013 yılından bu yana dizilerde rol alıyor. Yalan Dünya ve Galip Derviş’te konuk oyunculuğun yanı sıra; Aşk Yeniden dizisinde Fatih’in fedaisi şoför Mustafa karakterine hayat veren oyuncu, Muhteşem İkili isimli dizide de Cengiz olarak yer almıştı.

 

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