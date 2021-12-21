"EDHO"nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan sürpriz dizi

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" (EDHO) dizisinin aniden yayından kaldırılması sonrası Oktay Kaynarca sürpriz bir diziyle ekranlara geri dönüyor. Onur Tan'ın yönetmenliğini yapacağı dizide Kaynarca yapımcı kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, eylül ayı için çok iddialı bir dizi hazırlıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı dizi çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesini konu edinecek. Dizinin sürprizlerinden biri Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de projede görev alacak olması.

Onur Tan'ın yönetimindeki senaryo ekibiyle üretilen projeleri gündemine alan ünlü aktör, bir de dijital dizi çekmeyi planlıyor.