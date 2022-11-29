EDHO'dan Yalnız Kurt'a bomba transfer!

ATV'de ekrana getirilen ve senaryosu ile büyük beğeni toplayan Yalnız Kurt dizisi başarısını artırarak ekran macerasına devam ediyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt dizisine yayınlandığı döneme damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba bir transfer gerçekleşti.

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Jessica May, Kürşat Alnıaçık ve Murat Han gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yalnız Kurt dizisi ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yapımları arasına adını yazdırdı. Büyük beğeniyle takip edilen Yalnız Kurt kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almış olan bir isim dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde avukat Özgür karakterini canlandıran Nihan Taşyürek ATV'nin Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Deniz karakterini canlandıracak olan Nihan Taşyürek dizinin 29. bölümünde ekranda olacak. Taşyürek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 2 sezon oynamıştı.

Nihan Taşyürek 10 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul şehrinde doğmuştur.

36 yaşında olan Nihan Taşyürek oyuncu olarak tanınmaktadır. Nihan Taşyürek 1.74 cm boyunda ve 57 kilodur. Gözleri kahverengi renktir.