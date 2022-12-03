  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya EDHO'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer! Öyle bir isim geliyor ki herkesi şok edecek
Medya

EDHO'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer! Öyle bir isim geliyor ki herkesi şok edecek

ATV'de Salı günlerine damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine EDHO'dan bomba bir isim dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 18:32:00 -
EDHO'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer! Öyle bir isim geliyor ki herkesi şok edecek

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterini oynayacak.

50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Reytingleri patlatmaya geliyor
Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Reytingleri patlatmaya geliyor

Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Reytingleri patlatmaya geliyor

Ben Bu Cihana Sığmazam yine yaptı yapacağını!
Ben Bu Cihana Sığmazam yine yaptı yapacağını!

Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam yine yaptı yapacağını!

Ben Bu Cihana Sığmazam'a EDHO'dan bomba transfer! Ortalığı sallamaya geliyor
Ben Bu Cihana Sığmazam'a EDHO'dan bomba transfer! Ortalığı sallamaya geliyor

Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam'a EDHO'dan bomba transfer! Ortalığı sallamaya geliyor

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap
Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Medya

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ayrılık! Diziye veda etti
Ben Bu Cihana Sığmazam’da ayrılık! Diziye veda etti

Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ayrılık! Diziye veda etti

Ben Bu Cihana Sığmazam'a direnemedi! Final kararı aldı
Ben Bu Cihana Sığmazam'a direnemedi! Final kararı aldı

Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam'a direnemedi! Final kararı aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23