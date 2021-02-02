EDHO'da Hızır'ı oynayan Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi çıkışı

Oktay Kaynarca; A Para’da yayınlanan Biz Bize programında ilginç açıklamalar yaptı: “Memleketim Malatya ile gurur duyuyorum ama ben Türkiyeliyim. Şehir milliyetçiliğini değil, ülke milliyetçiliğini severim!” Oktay Kaynarca, programda “Malatyalı olduğunu saklıyor” şeklindeki iddialara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Memleketim Malatya ile gurur duyuyorum ama ben Türkiyeliyim. Şehir milliyetçiliğini değil, ülke milliyetçiliğini severim” dedi. Oktay Kaynarca ayrıca şu açıklamaları yaptı: “Sette çalışma rekorum 36 saat… Ailemin hayatını filme çekeceğim... Paramı emlak yatırımlarında değerlendiriyorum.”

Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, a Para'da yayınlanan 'Biz Bize'ye Oktay Kaynarca konuk oldu. Oktay Kaynarca ise EDHO'nun başarısının sırrını açıkladı: Senaryomuz ders konusu olabilecek kadar iyi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca için programda sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Ayrıca Kaynarca'nın saçlarının peruk olduğuna dair iddianın yalan olduğu da kanıtlandı.

İşte Oktay Kaynarca'nın açıklamalarından satır başları…

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' erkek işi gibi görünüyor ama her kesimden, her eğitim seviyesinden insanlarla karşılaşıyorum ve öyle güzel tepkiler alıyorum ki şaşırıyorum. Karşılaştığım bir kadın "Diyalogların sahiciliği, bizi sürekli ters köşeye yatırması, güldürürken düşündürmesi gerçekten ders konusu" dedi. Senaryoyu elime aldığımda ben de aynen böyle düşünüyorum.

Sette kalma rekorum 36 saat. Sette iki ekip çalışıyoruz. Bir ekip benimle sahneyi çekip dinlenmeye gidiyor, sonra ikincisiyle çekimlerime devam ediyorum. Onlar dinlenirken ben dinlenemiyorum.

Bence güzel bir ömrüm oldu. Sağlıklıyız, işimizi yapıyoruz, bizi seven çok insan var, dünyayı güzelleştirmeye çalışıyoruz... Yarın gözümü kapatacak olsam 'Şükürler olsun' derim.

Hayatta herkes kendi şansını yaratır. Bir söz var "Şans hazırlıkları sever, eğer hazır değilsen yürüyüp geçer" diye. Bu yüzden hep hazırlıklı olmayı seçtim ben.

Kurtlar Vadisi çıkışı

Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi ile ilgili dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. Kaynarca, "'Hızır' mı, yoksa 'Çakır' mı?' diye soracak olursanız bence 'Hızır' çünkü 'Hızır' daha insan, daha olgun, daha her şeye hakim. Hızır'ın bütün notalarına basarak oynamak hem zor, hem keyifli" dedi.