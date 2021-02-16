EDHO'da büyük ayrılık! Diziye veda etti

6. sezonda yenilenen hikayesi ve karakterleri ile dikkat çeken diziye 4 hafta önce katılan Fuat karakteri veda ediyor. Karaktere hayat veren Levent Sülün, bu akşamki bölüm ile birlikte yapımda son kez yerini almış olacak. Oyuncu, başka bir proje ile anlaştı.

Yakın bir zamanda farklı bir dizide izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Levent Sülün, EDHO dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri çekmişti. Fuat adlı karakterle Hızır ve masasının başına bela olan Levent Sülün, ani bir kararla diziden ayrılmış oluyor.

Yeni dizisi de merak edilen Levent Sülün, daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Simko karakterine hayat vermişti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde John Smith olarak da bilinen oyuncu, yakın bir zaman sonra bambaşka bir karakterle ekrana dönüş yapacak.