EDHO sonrası heyecanlandırdı: Çakırlı Kurtlar Vadisi yeniden!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin 7. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanması beklenirken izleyiciler hayal kırıklığı yaşadı. Dizinin 200.bölümünün 26 Ekim saat 20.00'de ekranlara geleceği duyurulmuş ardındansa dizi yayımlanmamıştı. Dizinin yayımlanacağı saatte ekranlara Baba Parası isimli film geldi.

EDHO hayranları, dizinin yayınlanacağı günü merakla beklerken dizide Hızır Reis'i oynayan Oktay Kaynarca'dan kötü haber geldi. Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini belirten veda paylaşımında bulundu.

EDHO'nun 'Hızır Reis'inden veda paylaşımı

Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın.'' ifadelerini kullandı.

EDHO'nun yönetmeni Onur Tan da saatler sonra, vedayı doğrulayacak bir paylaşımda bulundu.

Kurtlar Vadisi paylaşımları heyecanlandırdı

EDHO'nun ekranlara veda etmesiyle Oktay Kaynarca'nın 'Çakır' karakteriyle rol aldığı Kurtlar Vadisi etiketi sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi hayranları, Twitter’da #ÇakırlıKurtlarVadisiYeniden etiketini gündemin ilk sıralarına yerleştirdi. EDHO'nun bitmesiyle hayal kırıklığı yaşayan izleyiciler, Kurtlar Vadisi'nin yeniden yayınlanması için çağrıda bulundu. Binlerce yorum yapılan etiket heyecanlandırdı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: