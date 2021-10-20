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Medya EDHO İlyas öldü mü?
Medya

EDHO İlyas öldü mü?

EDHO İlyas diziden ayrıldı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 200.bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda İlyas’ın vurulduğu dikkatleri çekti. Bu sebeple pek çok kişi “İlyas diziden ayrıldı mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:48:00 -
EDHO İlyas öldü mü?

ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 200.bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki, EDHO İlyas Çakırbeyli öldü mü?

EDHO İlyas öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 200.bölüm fragrmanı yayımlandı. Diziyi yakından takip edenleri heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Dizinin 26 Ekim’de ekrana gelmesi bekleniyor. Fragmanı izleyenler ise İlyas Çakırbeyli karakterinin ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. 200.bölüm fragmanında İlyas'ın öldürülmesine ilişkin planlar yapılıyor.  Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler" ifadesi dikkat çekiyor. Fragmanda tuzağa çekilen İlyas'ın vurulduğu görülüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları

Tardu Flordun

Ragıp Savaş

Burcu Binici

Hazım Körmükçü

Nurseli İdiz

Yosi Mizrahi

Uğur Yücel

Serdar Deniz

Levent Ülgen

Servet Pandur

Eren Vurdem

Alara Turan

Cemal Hünal - Konuk

 

İlyas Eşkıya’dan çıktı mı? İlyas Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıldı mı?
İlyas Eşkıya’dan çıktı mı? İlyas Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıldı mı?

Medya

İlyas Eşkıya’dan çıktı mı? İlyas Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıldı mı?

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