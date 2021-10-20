EDHO İlyas öldü mü?
EDHO İlyas diziden ayrıldı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 200.bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda İlyas’ın vurulduğu dikkatleri çekti. Bu sebeple pek çok kişi “İlyas diziden ayrıldı mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 200.bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki, EDHO İlyas Çakırbeyli öldü mü?
EDHO İlyas öldü mü?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 200.bölüm fragrmanı yayımlandı. Diziyi yakından takip edenleri heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Dizinin 26 Ekim’de ekrana gelmesi bekleniyor. Fragmanı izleyenler ise İlyas Çakırbeyli karakterinin ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. 200.bölüm fragmanında İlyas'ın öldürülmesine ilişkin planlar yapılıyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler" ifadesi dikkat çekiyor. Fragmanda tuzağa çekilen İlyas'ın vurulduğu görülüyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları
Tardu Flordun
Ragıp Savaş
Burcu Binici
Hazım Körmükçü
Nurseli İdiz
Yosi Mizrahi
Uğur Yücel
Serdar Deniz
Levent Ülgen
Servet Pandur
Eren Vurdem
Alara Turan
Cemal Hünal - Konuk