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Edepsizlik diz boyu, cinsellik ön planda, dil yozlaştırılıyor... Ahlâksız reklâmlar nesli zehirliyor!

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun, reklamlar konusundaki esnek tutumu, milli, manevi dünyamızı tehlikeye atıyor. Son yıllarda televizyonlarda yayınlanan reklamlarda, gayri ahlaki öğelerin sıklıkla vurgulanması, cinselliğe atıfta bulunulması, yozlaşmış bir dil kullanılması, genç neslin geleceği açısından büyük endişe uyandırıyor.

26 Ekim 2018 Cuma 11:20

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), reklamlar konusundaki esnek tutumu, milli, manevi dünyamızı tehlikeye atıyor.

Akit’e konuşan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, RTÜK’ün reklamlar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Şirketler, reklamların izlenmesi açısından her türlü argümanı kullanabiliyorlar.Bu da asla doğru değil. Çünkü toplumun ahlakını bozar. Toplumdaki aile düşmanlığı yapan, erkek-kadın ilişkilerini çizgi dışına çıkaran reklamlara kesinlikle geçit verilmemelidir. Bazı programları aileler çocuklarına izletmeyebilirler ama her türlü programın arasına reklam giriyor. Dolayısıyla bunu da ailelerin engellemeleri mümkün değil. Abuk sabuk reklamlar çocuklarımızın beyinlerini yıkıyor. Çocuklarımızı algı operasyonlarına tabi tutuyor” dedi. 

“RTÜK adım atmalı”

Reklamda özellikle kadın ve çocukların bedeninin kullanılması ve araçsallaştırılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Sosyolog Prof. Dr. Mustafa Orçan da, “İlgisi ve alakası olmayan yerlerde bedenin bu kadar ön plana çıkarılması sakıncalıdır. Örneğin bir araba fuarının reklamında hiç alakası olmadığı halde sadece özel hayatta giyilebilecek elbiseler ile reklam yapılmaya çalışılıyor. Bu hem toplumsal açıdan, hem kültürel açıdan, hem de bedenin araçsallaştırılması açısından yanlıştır. Beden metaya dönüştürülüp kapitalizmin bir parçası haline getirilmektedir. Bedenin metalaşması ve belli firmaların kendi cirolarını arttırmak adına yaptıkları bir problemdir, ahlaki değildir. Bu konuda RTÜK adım atmalıdır” diye konuştu.

Sosyolog Doç. Dr. Ertan Aydın ise, “Hiçbir ahlaki kural tanımaksızın sadece ürünü satmaya dönük bir yöntem deneniyor. Türkiye’de de özellikle kadın öğesi çok kullanılıyor. Kadının bir fetiş olarak, kapitalist meta aracı olarak kullanımını çok belirgin olarak görüyoruz. Kullanılan yöntemler, taktikler, stratejiler pervasızca ve hiçbir etik kural tanımaksızın yapılması büyük problem. Buna yönelik RTÜK’ün belirli kurallar belirlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:20
  1. Sefa Saygılı
  2. RTÜK
  3. Ertan Aydın
  4. Radyo Televizyon Üst Kurulu

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