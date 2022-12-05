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Medya Edepsiz Turabi'ye bir tepki daha!
Medya

Edepsiz Turabi'ye bir tepki daha!

Acun Ilıcalı'nın formatıyla evlerimize kadar giren Survivor yarışmasından çıkan Turabi Çamkıran, ahlaksız pozlarla gündemden düşmüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 14:42:00 - 2022-12-05 14:43:37
Edepsiz Turabi'ye bir tepki daha!

Sosyal medyada müstehcen pozlar paylaştığı için eleştirilen Survivor eski yarışmacılarından Turabi Çamkıran son paylaşımıyla şoke etti. 2 kadınla birlikte olmayı deneyimlediğini ve 7 kadın istediğini söyleyen ve bunu söylerken yarışmadan eski bir fotoğrafı kullanan Turabi'ye yarışmacılardan Sahra Işık tepkisiz kalmadı.

Survivor 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran müstehcen pozlarla gündeme geliyor. Acun Ilıcalı'nın formatıyla evlerimize kadar giren Survivor yarışmasından çıkan Turabi Çamkıran, ahlaksız pozlarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Turabi son paylaşımında Sahra Işık'ın da olduğu bir fotoğraf koydu.

Turabi bu fotoğrafa yaptığı çirkin yorumla tepki çekti. Eski yarışmacı paylaşıma "Küçükken her zaman 2 kadınla aynı anda evli olduğumun hayalini kurardım. Büyünce bu hayalin saçma olduğunu, ikiden daha fazla kadınla aynı anda birlikte olunabilineceğini anladım ve deneyimledim! Umarım ileride 7 hanımım olur. Bir gün daha da zengin olup, 7 Hanımlı Turbo olacağım ve 7 Kocalı Hürmüz’ün namını geride bırakacağım" dedi.

Bu kadınları aşağılayan yorumuyla büyük tepki alan Turabi'ye Sahra Işık tepkisiz kalmadı. Survivor Sahra paylaşıma "Şaka yapmaya çalışmanı anlıyorum ama kadınlar hakkında yazdıklarını hoş karşılamıyorum. Ayrıca bu fotoğrafta olmak beni rahatsız etti. Silersen sevinirim" dedi.

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