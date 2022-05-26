Edepsiz Mehmet Ali Erbil sonunda doğru bir iş yaptı! Aman ağzındakini çıkarma!

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Ece Ronay'a attığı "taciz" mesajları ile davalık olan Mehmet Ali Erbil, son olarak katıldığı bir ödül töreninde Melike Öcalan'a söylediği ahlak dışı sözler ile gündem oldu.

Hastalanıp sağlığını kaybetmeden önce Çarkıfelek adlı yarışma programı ile yıllarca televizyon ekranını kirletip topluma ahlaksızlık pompalayan Erbil, Öcalan'a, "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim." dedi.

Ahlaksız ifadesini 'espri' diyerek savundu

Mehmet Ali Erbil gelen tepkilerden sonra kendisini, "Yanlış anlaşıldım. Söylediklerim espri amaçlıydı." diyerek savundu.

Ağzını bantladı destek gördü

Önceki akşam bir mekandan yanında kadınlarla çıkan Mehmet Ali Erbil, gazetecilere cevap vermemek için şov yaparak ağzını bantladı. Kamuoyunun ahlaksız sözlerini duymak istemediği Erbil, bu eylemi sebebi ile desteklenerek "sonunda doğru bir iş yaptı" dedirtti.

"Artık konuşmasa daha iyi"

Gazetecilere açıklamada bulunan Erbil'in yanındaki kadın, "Konuşması yasak çünkü her konuşması olay oluyor. Artık konuşmasa daha iyi." ifadelerini kullandı.