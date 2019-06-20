0553 313 94 23

Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500 bin lira kazandırdı

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette:- "Restoranları, kampanyalarını aynı anda binlerce kullanıcıya duyurabilecekleri bir platformla buluştururken, kart kullanıcılarına da çeşitli indirim ve avantajlar sunuyoruz"

20 Haziran 2019 Perşembe 14:25
Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500 bin lira kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Edenred, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Dolu Dolu Kampanyaları ile katılımcılara yıl başından bu yana yaklaşık 500 bin liralık avantaj sağladı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucusu şirket, Dolu Dolu Kampanyası ile her ay yüzlerce restoranda indirim ve çeşitli avantajlar sunuyor.

Kampanyalardan yararlanan kullanıcılar kişi başı ortalama 40,7 lira harcama yaparken, tüm kampanyalar dikkate alındığında kullanıcılara restoran başına verilen ödül miktarı 4,92 lira olarak gerçekleşti. Kampanya, katılımcılara yılbaşından bu yana yaklaşık 500 bin liralık avantaj sağladı.

Dolu Dolu Kampanyası en çok İstanbul Bağcılar'da ilgi gördü. Bağcılar'ı sırasıyla Etiler ve Gültepe semtleri takip etti. Dolu Dolu Kampanyaları ile bazı kullanıcıların elde ettiği avantajlar ayda 68.85 lira ulaştı. Kampanya, restoranların ziyaret sıklığını da arttırdı. Her 5 Ticket Restaurant Kart kullanıcısından 2'si tekrar Dolu Dolu Kampanyası'na dahil olan restoranları ziyaret etti.

Dolu Dolu Kampanyaları sayesinde restoranlar yeni müşteriler kazandıkları gibi doluluk oranları da artırıyor. Restoranlar, Edenred satış temsilcilerinden bireysel ya da online destek alarak kendilerine özel pazarlama etkinlikleri yaratabiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, hem kart kullanıcıları hem de üye restoranlar için kazanç yaratan bir sistem kurduklarını belirterek, "Restoranları, kampanyalarını aynı anda binlerce kullanıcıya duyurabilecekleri bir platformla buluştururken, kart kullanıcılarına da çeşitli indirim ve avantajlar sunuyoruz. Edenred olarak her iki tarafın da kazandığı bu projeyi önümüzdeki günlerde daha da genişletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:25
  1. Edenred
  2. Ticket Restaurant Yemek Kartı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin en pahalı arpası Susurluk’ta satıldı
    1. Türkiye’nin en pahalı arpası..
    2. Bakan Dönmez: “Rum kesimi adanın..
    3. Türk ve Yunan heyetleri arasındaki..
    4. Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    5. Halid Meşal'den 'Mursi' mesajı
    6. Yenişehir’deki fidanlık alanında..
    7. İstanbul Valiliğinden kritik "23..
    8. Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    9. Putin’in ’Direkt Hat’ programına siber..
    10. Rus isimden savaş uyarısı!
    11. ANALİZ - BM Libya krizinde yetersiz..
    12. Daday polisinden vatandaşlara..
    13. Citroen'den 100. yıl dönümüne özel..
    14. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    15. Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin..
    16. Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı
    17. Merkez Bankası döviz rezervleri arttı
    18. Adapazarı’nın düşman işgalinden..
    19. Aydın Ticaret Borsası
    20. İngiltere Merkez Bankası faizi..
    21. Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı
    22. Beluga balinaları izlanda’ya vardı
    23. Toroslar zabıtasından kaldırım işgali..
    24. MHP'den İstanbul seçimleri için..
    25. Sektörel gelişmeler masaya yatırıldı
    26. Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı..
    27. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    28. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    29. Konya Panorama’ya Müze Özendirme Ödülü
    30. Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!