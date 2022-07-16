Edebiyatçılarımız hayatı uluslararası festivalde anlatılacak
“Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali” için en iyi senaryoların seçilmesinin ardından, Cengiz Aytmatov, Mahtumkulu Firaki, Hüseyin Cavit, Toktobolot Abdumomunov, Ahmet Baytursun, Abdulhamid Süleyman Çolpan ve Süleyman Çelebi’nin hayatını konu alan filmler hazırlanıyor.
Festivalin teması, Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla “Türk cumhuriyetlerinin edebi şahsiyetleri” olarak belirlendi. “Edebiyattan sinemaya” alt başlığı altında, en iyi 7 senaryonun çekimleri Bursa, Konya ve Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarında gerçekleştiriliyor. Festivalin film gösterimleri ve en iyi senaryo sahiplerine ödüllerinin verileceği törenin eylülde gerçekleştirilmesi planlanıyor.