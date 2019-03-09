Eda Tuğsuz'dan bronz madalya Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda yarışan milli sporcu Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada üçüncü oldu

İSTANBUL (AA) - 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Eda Tuğsuz, bronz madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar cirit atmada yarışan milli sporcunun 64.83'lük atışıyla podyumun üçüncü basamağına çıktığı kaydedildi. Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen müsabakada, Belaruslu Tatsiana Haladovic 65.89'luk derecesiyle birinciliği, 2018 Avrupa Şampiyonu Alman Christin Hussong da 65.47 ile ikinciliği elde etti. Aynı kupada 23 Yaş Altı kategorisinde 2017 yılında Avrupa ikincisi, geçen yıl ise Avrupa şampiyonu olan Eda Tuğsuz, Avrupa Atmalar Kupası'nda üçüncü madalyasına uzandı. Milli sporcunun 64.83'lük derecesi, kariyeri boyunca yaptığı en iyi dördüncü atış oldu.



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