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Biyografi Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında?
Biyografi

Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında kıyasıya mücadele ediyor. Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’le karşı karşıya geldi. Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayıyla yızdızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Peki Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında? İşte Eda Erdem Dündar'ın hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 13:20:00 - 2021-07-25 13:22:44
Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında?

Çin - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Eda Erdem Dündar şu ifadeleri kullandı; “Sahanın her alanında üstün olan taraf bizdik, hak eden taraf da bizdik. Kızlara ilk olarak şunu söyledim: ‘Oraya gittiğimizde nasıl bir ortamda olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız çünkü artık siz de dünyanın en elit sporcuları arasındasınız.’ İlk yaptığım iş, onlara çıktıkları seviyeyi hatırlatmaktı.” A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yer aldığı B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’le birlikte ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya yer alıyor. Peki Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında? 

Eda Erdem Dündar kimdir?

Eda Erdem 22 Haziran 1987, tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta blokta oynayan Türk voleybolcu, Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı.

Eda Erdem kariyeri

Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

Eda Erdem başarıları

   2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)

   2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü

   2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

   2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)

   2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü

   2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

   2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe

   2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe

   2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)

   2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Millî Takımı)

   2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

   2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe

   2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

   2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)

   2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Millî Takımı)

   2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü -  Fenerbahçe

   2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

   2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

   2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)

   2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

   2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)

   2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

   2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

   2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

   2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)

   2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

   2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

   2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

   2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

   2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

   2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

   2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

   2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)

   2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

   2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)

   2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

   2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)

   2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

   2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)

   2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu

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