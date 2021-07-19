Arife günü eczaneler çalışıyor mu? Kurban bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşta tatil 16 Temmuz Cuma akşamı başladı. Vatandaşlar bayram öncesi eczanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Arife günü eczaneler kaçta kapanacak?

Eczaneler bugün açık mı?

Eczaneler Arefe günü açık mı 2021? Arefe günü eczaneler açık mı? Eczaneler arife günü yarım gün açık. Eczaneler saat 13.00’e kadar açık olacak sonrasında ise nöbet sistemine göre hizmet vermeyi sürdürecek. Nöbetçi eczane bilgisine; e devlet, il sağlık müdürlüğü web sitesi, eczacılar odası web sitelerinden ya da bağlı bulunduğunuz belediyenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.