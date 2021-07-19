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Yaşam Eczaneler bugün açık mı?
Yaşam

Eczaneler bugün açık mı?

Eczaneler kaça kadar açık 19 Temmuz | Arife günü ilaç, maske gibi gereksinimlerini almak isteyenler 19 Temmuz Pazartesi günü eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu? Eczaneler kaça kadar açık? Eczane çalışma saati güncel

Yeniakit Publisher
2021-07-19 11:37:00 - 2021-07-19 11:47:38
Eczaneler bugün açık mı?

Arife günü eczaneler çalışıyor mu? Kurban bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşta tatil 16 Temmuz Cuma akşamı başladı. Vatandaşlar bayram öncesi eczanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Arife günü eczaneler kaçta kapanacak? 

Eczaneler bugün açık mı?

Eczaneler Arefe günü açık mı 2021? Arefe günü eczaneler açık mı? Eczaneler arife günü yarım gün açık. Eczaneler saat 13.00’e kadar açık olacak sonrasında ise nöbet sistemine göre hizmet vermeyi sürdürecek. Nöbetçi eczane bilgisine; e devlet, il sağlık müdürlüğü web sitesi, eczacılar odası web sitelerinden ya da bağlı bulunduğunuz belediyenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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