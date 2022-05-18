Eczaneler 19 Mayıs’ta açık mı? İstanbul nöbetçi eczane listesi
19 Mayıs nöbetçi eczane öğrenme | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle yarın eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi nöbetçi eczaneleri araştırıyor. Peki, nöbetçi eczane nereden öğrenilir? E Devlet nöbetçi eczane sorgulama:
Resmi tatillerde eczaneler nöbet sistemine göre hizmet veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs Perşembe günü eczaneler kapalı olacak. Bu sebeple pek çok kişi nöbetçi eczanelerin nereden sorgulanabileceğini, nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor.
Nöbetçi eczane öğren 19 Mayıs
Nöbetçi eczaneleri illerin eczacı odalarının web sitelerinden, ilçe belediyelerinin sitelerinden ve e-Devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün.
İstanbul nöbetçi eczane listesi
ADALAR:
Burgazada Eczanesi
Hayat Eczanesi
Kınalı Eczanesi
Büyükada Eczanesi
ARNAVUTKÖY
Deva Eczanesi
Eczane Vefa
Kübra Eczanesi
ATAŞEHİR
Çınar Eczanesi
Arı Eczanesi
Eczane Gökçe
AVCILAR
Cihangir Eczanesi
Firuzköy Eczanesi
Avcılar Derya Eczanesi
Gülce Eczanesi
BAĞCILAR
Botanik Eczanesi
Erguvan Eczanesi
Aydın Eczanesi
Sezgin Eczanesi
Yeni Merve Eczanesi
BAHÇELİEVLER
Yeni Plevne Eczanesi
Arya Eczanesi
Niğdeli Eczanesi
Sami Eczanesi
BAKIRKÖY
Büyük Umut Eczanesi
Emre Eczanesi
İnan Eczanesi
Ceylan Eczanesi
BAŞAKŞEHİR
Erin Eczanesi
Loca Eczanesi
Metro Eczanesi
BAYRAMPAŞA
Uğur Eczanesi
Yüksel Eczanesi
BEŞİKTAŞ
Dereboyu Eczanesi
Ferhan Eczanesi
Akadlar Eczanesi
BEYKOZ
Tülay Eczanesi
Şener Eczanesi
BÜYÜKÇEKMECE
Büyükçekmece Eczanesi
Dilem Eczanesi
Efe Eczanesi
ÇATALCA
Nane Limon Eczanesi