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Yaşam Eczaneler 19 Mayıs’ta açık mı? İstanbul nöbetçi eczane listesi
Yaşam

Eczaneler 19 Mayıs’ta açık mı? İstanbul nöbetçi eczane listesi

19 Mayıs nöbetçi eczane öğrenme | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle yarın eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi nöbetçi eczaneleri araştırıyor. Peki, nöbetçi eczane nereden öğrenilir? E Devlet nöbetçi eczane sorgulama:

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:28:00 -
Eczaneler 19 Mayıs’ta açık mı? İstanbul nöbetçi eczane listesi

Resmi tatillerde eczaneler nöbet sistemine göre hizmet veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs Perşembe günü eczaneler kapalı olacak. Bu sebeple pek çok kişi nöbetçi eczanelerin nereden sorgulanabileceğini, nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor.

Nöbetçi eczane öğren 19 Mayıs

Nöbetçi eczaneleri illerin eczacı odalarının web sitelerinden, ilçe belediyelerinin sitelerinden ve e-Devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün.

İstanbul nöbetçi eczane listesi

ADALAR:

Burgazada Eczanesi

Hayat Eczanesi

Kınalı Eczanesi

Büyükada Eczanesi

ARNAVUTKÖY

Deva Eczanesi

Eczane Vefa

Kübra Eczanesi

ATAŞEHİR

Çınar Eczanesi

Arı Eczanesi

Eczane Gökçe

AVCILAR

Cihangir Eczanesi

Firuzköy Eczanesi

Avcılar Derya Eczanesi

Gülce Eczanesi

BAĞCILAR

Botanik Eczanesi

Erguvan Eczanesi

Aydın Eczanesi

Sezgin Eczanesi

Yeni Merve Eczanesi

BAHÇELİEVLER

Yeni Plevne Eczanesi

Arya Eczanesi

Niğdeli Eczanesi

Sami Eczanesi

BAKIRKÖY

Büyük Umut Eczanesi

Emre Eczanesi

İnan Eczanesi

Ceylan Eczanesi

BAŞAKŞEHİR

Erin Eczanesi

Loca Eczanesi

Metro Eczanesi

BAYRAMPAŞA

Uğur Eczanesi

Yüksel Eczanesi

BEŞİKTAŞ

Dereboyu Eczanesi

Ferhan Eczanesi

Akadlar Eczanesi

BEYKOZ

Tülay Eczanesi

Şener Eczanesi

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Eczanesi

Dilem Eczanesi

Efe Eczanesi

ÇATALCA

Nane Limon Eczanesi

İstanbul nöbetçi eczane tam liste için tıklayınız

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