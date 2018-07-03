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Eczane çalışanlarını darp eden 3 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir nöbetçi eczanenin çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

03 Temmuz 2018 Salı 16:57
Eczane çalışanlarını darp eden 3 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin karşısında bulunan bir nöbetçi eczanenin çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eczanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini belirledi.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, biri yaşı küçük 7 zanlı ile reçete sahibi Suriyeliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şiyar A, Osman A. ve Kemal A. tutuklandı, Muhammet Ç, Sadat İ. ve Deniz D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Reçete sahibi Suriyeli ile yaşı küçük zanlı ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Öte yandan, olayla ilgili 3 zanlının daha arandığı öğrenildi.

OLAYIN SURİYELİLERLE İLGİSİ YOK

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Haziran'da tartıştıkları müşteriler ve yakınlarınca darbedilen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarında zanlıların Suriyeli olduğu öne sürülmüştü.

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, eczane önünde düzenlediği basın toplantısında, "Olayın Suriyeli sığınmacılarca gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. Yaşanan olayların Suriyeli hastanın reçetesiyle başlaması nedeniyle konu kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, 30 Haziran'da gözaltına alınan 3 kişi, olayın asli faili olmadıkları anlaşılınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:57
  1. Mersin
  2. eczane çalışanlarına saldırı

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