Eczacılık taban puanları devlet üniversiteleri 2020 YKS AYT eczacılık sıralama
Hangi Eczacılık Fakültesi kaç puanla öğrenci alıyor? En son yayınlanan verilere göre Eczacılık bölümü taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. Eczacılık sıralama ve taban puanları ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre özellikle de 2020 YKS TYT AYT sınav sonrası merak edilen konuların başında gelmekte. 28 Temmuz’da açıklanması beklenen YKS sınav sonuçlarına göre milyonlarca öğrenci ÖSYM üniversite taban puanları ve başarı sıralamasına göre üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak. En çok merak edilen ise Eczacılık Fakültesi taban puanları. Peki Eczacılık taban puanları 2020 kaçtan başlıyor? Eczacılık sıralama en küçük ve en büyük sıralama puanı kaç? İşte detaylar.
2020 YKS sınava giren öğrenciler, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasıyla birlikte sınavda kaç net çıkardıklarını hesabını yaparken bir yandan da tercih yapmak istedikleri bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Haberimizde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık taban puanlarına yer vereceğiz. 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilmek için adayların TYT’de netleri biraz yüksek ise AYT’de yarım net almaları bile 170 puan barajını geçmelerine yetiyor.
TYT AYT net puan hesaplama
Ünsal bu netlerin hesaplanmasını şöyle açıklıyor: “Adayın zaten 150 barajını geçebilmek için asgari yapması gereken net sayısı 14-15. Aday, 150 barajını geçtiğinde AYT’de örneğin matematikte 12, fen bilimlerinde 5,5 net yaparsa AYT’de 17,5 net yapmış oluyor, bununla da sayısal 170 barajını geçiyor. Kısaca sınav toplamında yaklaşık 32 net yapmış olursa 4 yıllık bir bölüme geçebiliyor. Sayısal bölüm öğrencisi, TYT’de 53 soruyu doğru yapmışsa, AYT’te yarım matematik neti yaparak sıralama sınırlaması olmayan biyoloji, fizik gibi bölümleri kazanabiliyor.
Sözel bölümde ise 50 TYT sorusu doğru olan biri, edebiyat, sosyal bilimler sorularından yarım net çıkardığı zaman 170 barajını geçerek, tercih yapma hakkı elde edebiliyor. Sözelde arkeoloji, sanat tarihi gibi yerler ile vakıf üniversitelerindeki iletişim, tarih, halkla ilişkiler gibi yerlere girebilir.
Eşit ağırlıkta da durum pek farklı değil. 51 TYT netine sahip bir aday, edebiyat, sosyal bilimlerden yarım net çıkarırsa taban puanı oluşmamış, kontenjanlarını doldurmakta zorlanan eşit ağırlık programları olan iktisat, işletme, çalışma ekonomisi gibi alanlara girebilir.”
Eczacılık taban puanları için tıklayınız