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Eczacılardan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde anma etkinliği

Türkiye'nin farklı illerindeki eczacılar, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nde Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden eczacıları ve sağlık çalışanlarını anmak için saygı duruşunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:23:14 -
Eczacılardan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde anma etkinliği

ANKARA (AA) - Türkiye'nin farklı illerindeki eczacılar, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden eczacılar ve sağlık çalışanlarını anmak için saygı duruşunda bulundu.

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB) yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ın 1839'da Mekteb-i Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile Türkiye'de eczacılığın bilimsel bir unvan kazanmasının yıl dönümü olduğu bildirildi.

Her yıl belirli temalar çerçevesinde ve hafta olarak kutlanan 14 Mayıs'ın bu seneki tema seçiminde pandemi sürecinin göz önüne alındığı ve salgın hastalıklarda eczacıların rolüne dikkati çekmek amacıyla, "Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda" olarak belirlendiği kaydedildi.

Bilimsel Eczacılık Günü'nün bu yıl pandemi nedeniyle kutlamalara değil, anmalara sahne olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de eczacılar, Kovid-19 pandemi sürecinde 5 meslektaşını ve bir eczane çalışanını yitirdi. 14 Mayıs saat 14.00'te Türkiye'nin her yerindeki eczanelerde ve Türk Eczacıları Birliğinde, pandemiyle mücadelede hayatını kaybeden tüm dünya eczacılarını ve sağlık çalışanlarını anmak üzere saygı duruşunda bulunuldu."

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