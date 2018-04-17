Eczacılara milyonluk müjde!

Bakan Sarıeroğlu, SGK ile TEB arasındaki protokolün imza törenine katıldı. Bakan Sarıeroğlu, TEB ve SGK arasında imzalanan protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede ise 2016 yılında 2+2 yılı kapsayacak şekilde protokolün imzalandığını, protokolde 2 yılın sonunda değerlendirme hükmünün yer aldığını dile getirdi. Son 2 ayda 15 toplantıda müzakerelerin yürütüldüğünü aktaran Sarıeroğlu, “Beklentilerin üzerinde bir iyileştirme yapmış durumdayız. Bugün yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK’nin gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığının, çalışmasının, azminin, inancının sonucudur” dedi.

Türkiye’nin, dünyada örnek olarak gösterilen, her daim rol model alınan, kapsayıcılığı ve işlerliği bakımından dünyanın en önde gelen sosyal güvenlik sisemlerinden birine sahip olduğunu belirten Sarıeroğlu, bu başarının birçok gelişmiş ülkenin bile yapamadığı sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesinin ürünü olduğunu kaydetti.