Eczacılar, ilaçları saklamak için önce ortamı mı hazırlıyor? Maske fırsatçılığı da yapmışlardı!

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Sağlık Bakanlığı'nın her seferinde yalanladığı "ilaç yokluğu" iddiası, Türk Eczacılar Birliği tarafından yeniden gündeme getirildi.

TEB, 43. Dönem II. Bölgeler Arası Toplantısı Sonuç Deklarasyonu'nu yayınladı.

Eczacılar 27 Kasım'da büyük eylem düzenleyeceklerini duyurdukları açıklamalarında, yine "ilaç yokluğu" yalanını öne sürdü.

İlaç olmadığını niye halk değil de eczacılar dillendiriyor?

Deklarasyonda, "ilaç yokluğu" ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

İlaç yoklukları ne yazık ki önemli bir gündem maddesi olarak devam etmektedir. Bu durum, hastalarımızı ve meslektaşlarımızı her geçen gün daha da artan oranda mağdur etmektedir. Özellikle onkoloji ilaçları, antibiyotikler, antidepresan ilaçları, çocuk ateş düşürücüleri, ağrı kesicileri ve antibiyotikleri, kulak damlaları, tansiyon ilaçları, göz damlaları ve mevsimsel grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına erişimde ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

-Bazı hastalıkların tedavisi sırasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde hayati önem taşıyan kan ürünlerinden bazıları piyasada hiç bulunmamaktadır.

-Hastalarımızın ilaca erişimde yaşadıkları mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. İlaç yokluklarının önüne geçilebilmesi için tüm paydaşların görüşleri alınarak İlaç Fiyat Kararnamesinde doğru bir sistem kurgulanmalıdır. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır.