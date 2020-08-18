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Spor Eczacıbaşı, Voleybol 2. Lig'de de mücadele edecek
Spor

Eczacıbaşı, Voleybol 2. Lig'de de mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:21:47 -
Eczacıbaşı, Voleybol 2. Lig'de de mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapı oyuncularından oluşturduğu yeni takımla, Voleybol 2. Lig'de de mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Voleybol Takımı'nın ligdeki grup maçları 11 Ekim'de başlayacak.

Eczacıbaşı Altyapı Menajeri Asuman Baş, genç oyunculara tecrübe kazandırarak A takıma yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Oluşturduğumuz takımla sporcularımızın, kendilerinden yaşça büyük voleybolcularla aralarındaki teknik ve tecrübe uçurumunu da kapatmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte altyapı oyuncularımız, hem 2. Lig'de hem de genç ve yıldız takımlarında mücadele edecek. Bu projeyle güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Altyapı Teknik Koordinatörü İsmail Şahin ise yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla çalışmalarına bir süre geç başladıklarını anlatarak, "Kısa sürede uyum sağladığımızı ve oyuncuların güçlerini toparladıklarını gördük. Milli takımda yer alan sporcularımızın da katılımıyla tam takım antrenmanlarımız hız kazanacak. Bu lig projesinin teknik açıdan oyunculara ve kulübümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bütün takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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