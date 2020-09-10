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Spor Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Boskovic'den Mercan bebeğe destek
Spor

Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Boskovic'den Mercan bebeğe destek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:26:03 -
Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Boskovic'den Mercan bebeğe destek

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Tijana Boskovic, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 8 aylık Mercan bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Eczacıbaşı VitrA'nın Sırp oyuncusu, 3,5 aylıkken nadir bir genetik hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Mercan bebekle bir araya gelerek desteğini gösterdi.

Sırp voleybolcunun kızlarına desteğinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Can-Ege Çorakçı çifti, "Bir gün kızımız olursa sporcu olmasını hayal ediyorduk. Boskovic ve diğer Eczacıbaşı VitrA oyuncularının bu desteği bizi çok mutlu etti. Kızımızın yaşaması için imkanı olan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gelin birlikte Mercan'a can olalım ve kızımızı yaşatalım." diyerek yardım çağrısında bulundu.

SMA hastalarının Gen Tedavisi henüz Türkiye’de yapılamadığı için Mercan bebeğin yurt dışında tedavi olması gerekiyor. Mercan bebeğin tedavisi için katkıda bulunmak isteyenler www.gofundme.com/f/mercan-a-can bağış sitesinden ve @mercan_a_can Instagram hesabındaki bağış linklerinden desteklerini ulaştırabilirler.

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