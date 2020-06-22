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Spor

Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 19:48:03 -
Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki liberonun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2022-2023'ün sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve milli takımın başarılı liberosu Simge'yle 2022-2023 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Bu süreçte birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında açıklamasına yer verilen Simge Şebnem Aköz ise "Bu formayı giymeye devam edeceğim için çok mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

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