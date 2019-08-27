0553 313 94 23

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın rakipleri belli oldu

27 Ağustos 2019 Salı 11:16
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın rakipleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona 3-8 Aralık 2019 tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek.

Bu sene 13. kez gerçekleştirilecek organizasyonda A Grubu'nda yer alacak Eczacıbaşı VitrA'nın rakipleri Guangdong Evergrande (Çin), Imoco Volley Conegliano (İtalya) ve Minas Tenis Clube (Brezilya) oldu.

B Grubu'nda yer alan turnuvanın son şampiyonu VakıfBank ise Tianjin Bohai Bank (Çin), Praia Clube (Brezilya) ve Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ile mücadele edecek.

VakıfBank, 2013, 2017 ve 2018'de, turnuvaya wild card ile son dünya üçüncüsü olarak katılan Eczacıbaşı VitrA ise 2015 ve 2016'da bu turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki tüm karşılaşmalar Shaoxing Olympic Sports Center'da oynanacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:16
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
  3. Vakıfbank
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    1. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    2. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    3. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    4. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    5. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    7. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    8. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    9. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    10. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    11. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    12. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    13. Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere..
    14. TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ..
    15. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    16. İSO, "Yatırım Teşvik Bülteni" ile..
    17. Kaymakam Sürücü, Merkez Camisi’ni..
    18. Sındırgı’da dam küle döndü
    19. Belediye Kütahyaspor tecrübeli..
    20. Kars’ta ücretli otopark hizmeti..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!