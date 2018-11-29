Eczacıbaşı VitrA, Çin'e gidiyor





İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılmak için Çin'e gidiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4-9 Aralık tarihlerinde Shaoxing kentinde düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek turuncu-beyazlı takımın yarın Çin'de olacağı belirtildi.



Dördüncü kez katılacağı organizasyonda 2015 ve 2016 olmak üzere üst üste iki şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nda Kazakistan'dan Altay, Brezilya'dan Praia Clube ve Tayland'dan Supreme Chonburi takımlarıyla mücadele edecek.



Gruptaki ilk maçını 4 Aralık Salı günü TSİ 12.00'de Altay ile yapacak turuncu-beyazlılar, ikinci maçında 5 Aralık Çarşamba günü TSİ 12.00'de Supreme Chonburi ile karşılaşacak. Eczacıbaşı VitrA, gruptaki son maçını ise 7 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Praia Clube ile oynayacak.

Turnuvaya üst düzey kulüplerin katıldığını belirten Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nalan Ural, "Kulüp bazında dünyanın en prestijli voleybol turnuvası kabul edilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’na dördüncü kez katılacağız. Daha önce iki sene üst üste kupanın galibi olmuştuk. Şimdi bir kez daha kupayı evimize götürmek istiyoruz. Yoğun bir maç ve antrenman programımız var. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Katılan diğer takımlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





