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Yerel Eczacı odası başkanı darp edildi!
Yerel

Eczacı odası başkanı darp edildi!

Mersin'de bir kişi, yakınının eczane açmak için yaptığı başvurunun reddedildiği gerekçesiyle otomobilinin önünü kestiği Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır'ı darp etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 17:22:00 -
Eczacı odası başkanı darp edildi!

Sağır'ın kullandığı otomobil, Eğriçam Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı'nda B.E. tarafından durduruldu.

B.E, bir yakınının eczane açmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi nedeniyle tartıştığı Sağır'ı darp etti.

Sağır'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, B.E'yi gözaltına aldı.

B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin Eczacı Odası üyeleri, oda binasının önünde düzenledikleri basın açıklamasında Sağır'a yönelik saldırıya tepki gösterdi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da açıklamaya katılarak saldırıyı kınadı.

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