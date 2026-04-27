Bu sefer anaokulu! Bir Mehter marşı düşmanlığı daha! Starlink uydu terminali kullanan 3 iş yeri kapatıldı Casusluğa geçit yok Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Kalan parayı da heykele yatırıyorlar Okul saldırıları Türkiye üzerinde uygulanan karanlık bir ‘sosyal deney’ Asla kullanmayın! Kanser yuvası tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de komple yasaklanıyor! İsrailli teröristi konuşmacı olarak çağırmışlardı... Cesur genç tüm gerçekleri yüzlerine haykırdı! Ankara-Sivas YHT rekor kırdı 3 yılda iki milyon yolcu taşıdı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ECOWAS, Mali'deki saldırıları kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Mali’de düzenlenen saldırıları sert ifadelerle kınadı. Açıklamada, terör tehdidinin yalnızca Mali’yi değil, tüm Batı Afrika’yı hedef aldığı vurgulandı.

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Mali’nin farklı bölgelerinde meydana gelen saldırılarla ilgili yazılı açıklama yayımlayarak yaşananları güçlü ifadelerle kınadı. Bölgesel örgüt, saldırıların barış, güvenlik ve istikrarı hedef almaya devam eden yapıların tehdidini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Açıklamada, Mali’de gerçekleştirilen eylemler “hain” ve “barbarca” olarak nitelendirilirken, saldırıların yalnızca bir ülkeye yönelik olmadığına dikkat çekildi. ECOWAS, Batı Afrika genelinin terör tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu vurgulayarak, bölgesel dayanışma çağrısı yaptı.

Batı Afrika'daki tüm devletlere, güvenlik güçlerine, bölgesel mekanizmalara ve halklara çağrıda bulunulan açıklamada, terörle mücadelede birlik olunması ve koordineli çabaların artırılması gerektiği ifade edildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Mali halkı ve yetkilileriyle tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Mali'de 25 Nisan sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlamalar ve çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

El Kaide’den Mali’deki çatışmalara ilişkin açıklama
El Kaide’den Mali’deki çatışmalara ilişkin açıklama

Dünya

El Kaide’den Mali’deki çatışmalara ilişkin açıklama

Türkiye saldırıları kınamıştı... Mali Savunma Bakanı öldürüldü mü?
Türkiye saldırıları kınamıştı... Mali Savunma Bakanı öldürüldü mü?

Gündem

Türkiye saldırıları kınamıştı... Mali Savunma Bakanı öldürüldü mü?

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

Dünya

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

