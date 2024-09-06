Ecnebi müfredat isteyenler kuduracak! Bakan Tekin’den ilk ders duyurusu! "Çanakkale'den Gazze'ye…”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni öğretim yılı açılışı öncesi yaptığı açıklama Pazartesi günü derslerin "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması” konusu ile açılacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi"nde konuşan Tekin “Pazartesi okullar "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" açılış dersiyle başlayacak” dedi.
Bakan Tekin'in açıklaması şöyle;
"Meslek ortaokulları açmayı planlıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz. "Çanakkale'den Gazze'ye..." Pazartesi günü derslerimiz bu temayla başlayacak.
Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık."