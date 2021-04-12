  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ecevit döneminde Ekonomi Bakanı'ydı... Ekonomideki dalgalanmanın sebebini açıkladı
Ekonomi

Ecevit döneminde Ekonomi Bakanı'ydı... Ekonomideki dalgalanmanın sebebini açıkladı

Bülent Ecevit döneminde ekonomi bakanlığı yapan Masum Türker, 2018'den bu yana Türk ekonomisine saldırı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 11:48:00 - 2021-04-12 11:53:40

Ekonomiden sorumlu eski Bakan DSP'li Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini savundu.

Masum Türker, "Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Sonrasında durum biraz değişti neden? Bizim yurtdışındaki rezervlerimiz Türkiye'ye getirildi. Bunun fakına varan ABD ve özellikle ve yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti. Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Daha sonra sözü eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a getiren Türker, "Albayrak'a herkes saldırıyor belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı başarısız değildi. Orada ekonomiyi yönlendirmeye alışmış kişiler liderin çevresine gidip şikayet ederlerdi damat olduğu için şikayet edemiyorlardı rahatsızlık buydu ama yönetim iyiydi. Kadrolarında bir zayıflık vardı." dedi.

CHP'nin "128 milyar dolarlık rezerv yok oldu" eleştirilerine de değinen Türker, "Türkiye'nin 128 milyar dolar döviz rezervi yoktu. Türkiye'nin döviz rezervi kendi sahip olduğu rezervdir. 128 milyar dolar dediğimizde yurtdışından gelmiş borç para eklendiği zaman sanki o para bizim gibi rezerv olarak belirleniyor. Halbuki döviz rezervleri artık modern anlamda ikiye ayrılarak tanımlanması gerek birincisi öz kaynaklardan oluşan rezerv ikincisi ise yabancı kaynaklardan oluşan rezerv." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin
Siyaset

Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin kayıtlarının Z kuşağının adreslerine gönderilmesi ge..
Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...
Ekonomi

Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...

Altın fiyatları artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yatırımcılar altın fiy..
Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Sarıgül, tedavisinin ardından bir basın açıkla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay