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Medya Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu
Medya

Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu

Show Tv'den beklenmedik bir şekilde ayrılan Ece Üner'in yerine geçecek isim resmen belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 11:01:00 -
Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu

Ece Üner'in geçtiğimiz ay Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılmasıyla birlikte, yerine gelecek isim de merak konusu olmuştu.

Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in yerine gelen isim belli oldu.

Show Ana Haber'in yeni sunucusu Dilara Gönder oldu. Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara dönmüştü.

Sunucu Dilara Gönder, Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenecek.

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