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Medya Ece Üner'in ekibinden şok suçlama! İstifa ettiler
Medya

Ece Üner'in ekibinden şok suçlama! İstifa ettiler

Ana haber sunuculuğunu bırakarak Kanal D ekranlarında 'Ece Üner ile Susma' programına başlayan Ece Üner'e kendi ekibinden şoke eden bir suçlama geldi. Üner'in ekibi, reyting uğruna olayların manipüle edildiğini belirterek programdan istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 10:00:00 -
Ece Üner'in ekibinden şok suçlama! İstifa ettiler

Kanal D ekranlarında haber formatı dışında bir programla ekrana gelen Ece Üner'in programı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İlk tanıtımı büyük tepki çeken programda olayların manipüle edildiği ve çarpıtıldığı ifade edildi.

Medyaradar’ın haberine göre; Üner'in Susma ekibinde istifa depremi yaşandı. 7 gazeteci olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti. İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi, gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi.

Tanıtım filmi tepki çekmişti

"Ece Üner ile Susma" için hazırlanan tanıtım filminde, bir kızın çığlıkları yürek yakmıştı. Tanıtım filminde, Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldığı öne sürülmüş Üner bu iddiaları yalanlamıştı.

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Yorumlar

ŞEREFLİ, NAMUSLU, MİLETİNİ DEVLETİNİ SEVEN BİR İNSAN LAİK,KEMALİST VE LAİK İLKELERİNE TAPAN BİR TÜRK VATANDAŞI MUHAKKAK HÜSRANA YAD EDİLECEK VE HUSRANA UĞRAYACAKTIRİŞTE SANATÇILSR, TV SUNUCULARI,, MEVŞİN MENGÜ, SOY ADADI DEDEM OLALAN VE İSİMLERİNİ BİLMEDİĞİM BUNLAR ((( KOVULDULA ))) ŞİMDİ YOUTUP SESLERİNİ YAŞAMLARINI GÜYA KARİYERLERİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR,,, MİLLİ MEDYA,DA HİÇ GÖRDÜNÜZMÜ BİRİSİ KOVULSUN,,YA SÖZLEŞMESİ BİTER VEYA KENDİ AYRILMAK İSTER,,, İŞTE ,,CHP,ZİHNİYETİ VE SOLCULAR, SİZLERİ İSTEDİKLERİ GİBİ KAPI ÖNÜNE KOYABİLİR,,, ÇÜNKÜ BUNLARIN YALAN İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİSİ BUDUR,,,,SİZLER ADAM OLMAMASINIZ ,,, ÇÜNKÜ İFFET LİYAKAT,,NAMUS VE ŞEREF NEDİR BİLEMESİNİZ EN ÖNEMLİSİ DİNDEN VE İMANDAN UZAK BİRER YARATIKSINIZ,, VESSELAM,,
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drhaso

la bu ece ünerle sınırlı değilki tüm bu tip kanalların ve programların yapısında bu vardır normal haberlerin bile yüzde 80 i manupiledir. normal direkt objektif habercilik diyenlerin hepsi yalan
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