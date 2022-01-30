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Gündem Ece Erken’in evlendiği gün, o katil zanlısından şok paylaşım
Gündem

Ece Erken’in evlendiği gün, o katil zanlısından şok paylaşım

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltılar devam ederken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği gün yaptığı paylaşım herkesi şok etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 15:16:00 -
Ece Erken’in evlendiği gün, o katil zanlısından şok paylaşım

 

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltılar devam ederken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti. Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu ile Erken'in evlendiği gün olan 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı olay oldu. Yeşil'in aynı tarihte son yaptığı paylaşımda "Allah Büyük" ifadelerini kullandığı görülüyor.

 

 

 

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