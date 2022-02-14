Ece Erken'den o isimlere çok sert tepki: Kalleş çıktılar

Ece Erken, avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul-Bakırköy'deki Cundalı Balık adlı restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, eşinin öldürüldüğü gece ortağı olduğu Cundalı Balık'ta yanında olan isimlere ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yapan Ece Erken, eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere pek çok isme adeta saydırdı.

Bugün yaptığı paylaşımlarda isim vererek, eşinin öldürüldüğü akşam son görüştüğü kişilere dikkat çeken Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayattayken yardım ettiği ve yanında olduğunu iddia ettiği pek çok ismin cenazeye bile katılmadığını ve hatta borçlu olduğu kişilerin, vefatının ardından 'alacaklı gibi' davrandığını ileri sürdü.

"Neye yanayım" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken konuşmasının devamında "Gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün" dedi.

Eşinin ortağı olduğu Cundalı Balık personeline de sitem eden Ece Erken konuşmasının devamında ise "Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi?" dedi.

Ece Erken'in, vefat eden eşinin 'Bülent' isimli bir dostundan bahsederek 'Kardeş dedin, kalleş çıktı' ifadesiyle yaptığı paylaşım da dikkat çekti.