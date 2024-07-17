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Gündem Ecdada saldırı! İsrail Osmanlı'dan kalma camileri de yıkıyor!
Gündem

Ecdada saldırı! İsrail Osmanlı'dan kalma camileri de yıkıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 14:42:00 -
Ecdada saldırı! İsrail Osmanlı'dan kalma camileri de yıkıyor!

İşgal rejimi, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Nuseyrat kampının kuzeyindeki Abdullah Azzam Camii'ni bombalayarak yıktı. İsrail Osmanlı Devleti döneminden kalma 18 ve 19. yüzyıllara ait bir çok camiyi de yıkmaya devam ediyor! İsrail, Gazze'deki 14 asırlık Büyük Ömer Camii'ni yerle bir etmişti!

İşgal rejimi, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Nuseyrat kampının kuzeyindeki Abdullah Azzam Camii'ni bombalayarak yıktı. İsrail Osmanlı Devleti döneminden kalma 18 ve 19. yüzyıllara ait bir çok camiyi de yıkmaya devam ediyor! İsrail, Gazze'deki 14 asırlık Büyük Ömer Camii'ni yerle bir etmişti!

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampının kuzeyinde bulunan Müftü arazisi, işgal rejiminin bu gece gerçekleştirdiği saldırıya maruz kaldı.

Saldırı sonucunda Abdullah Azzam Camii tamamen yok edildi. Olay, bölgede büyük bir tedirginlik ve öfkeye yol açtı.

Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, caminin yanı sıra çevredeki bazı binalar da zarar gördü. İşgalciler, saldırılarda bölgede bulunan hem tarihi yapıları hem de ibadethaneleri bombalayarak yok ediyor. (İLKHA)
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