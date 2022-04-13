ECB'yi ikilemlerle dolu zor bir toplantı bekliyor

ECB'nin yarın gerçekleştirilecek nisan ayı toplantısında herhangi bir politika değişikliği beklenmemesine karşın yaz mevsimi ve yıl sonuna doğru alınabilecek aksiyonlara ilişkin yapılabilecek açıklamalar önem taşıyor.

Ayrıca Rusya-Ukrayna kaynaklı riskler, enflasyon ve stagflasyon endişelerinden dolayı toplantıda üyeler arasında ayrışmalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 7,5’e çıkarak, 1999'da tek para biriminin kullanılmaya başlanmasından bu yanaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede ECB'nin zor bir ikilem içerisinde olduğunu belirtti. Bir taraftan Ukrayna'nın ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Houte, diğer taraftan enflasyonun da hedefi aştığına dikkati çekti.

Houte, stagflasyonun tehlikesinin de politika tercihlerini daha zor hale getirdiğini aktardı.

Enflasyon beklentilerine dayalı olarak parasal sıkılaşmanın yapılması gerektiğini dile getiren Houte aynı zamanda ikinci çeyrekte büyümede gerçekleşebilecek bir düzeltmeden dolayı hiç bir şekilde parasal sıkılaşmanın istenmediğini söyledi.

Bununla beraber enflasyonun ana endişe olarak görüldüğünü anlatan Houte, birçok ECB yönetim konseyi üyesinin enflasyondaki kalıcılıktan dolayı para politikasında acil normalleşme adımlarının atılması gerektiğine inandığını vurguladı.

Houte, bu durumun ECB'nin mart toplantısında normalleşmeye dair yaptığı açıklamaların yeterli olmayacağının açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

ECB tutanaklarında bazı üyelerin bile bazı yaz mevsiminde varlık alım programına kesin bir şekilde son verilmesi lehinde görüş bildirdiğini ifade eden Houte, şu anda bunun daha muhtemel hale geldiğini ve nisan toplantısında böyle bir açıklamanın yapılabileceğini aktardı.

Houte, bankanın faiz artırımını varlık alımları sonlandıktan bir kaç ay sonra yapabileceğini dile getirdi.

Ukrayna'daki savaş göz önüne alındığında ECB'nin faiz artırımı konusunda fazla açık davranmayacağını kaydeden Houte, varlık alımlarının yakında sona erebileceğine dair güçlü bir açıklama gelebileceğini ancak ilk faiz artırımının yakın olacağına dair bir işaret beklemediğini belirtti.

ECB hazirana kadar bekleyebilir

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da yapılan son açıklamalarda stagflasyon kaynaklı ikilemlerin olduğunu vurguladı.

Groot, enflasyonun ECB'ye meydan okumaya devam ettiğini belirterek, enflasyona dair endişelerin ağır bastığını ifade etti.

Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) aracının hazirandan sonra devam ettirilmeme kararının alınabileceğini aktaran Groot, varlık alımlarının sonlandırıldığının da haziran ayında açıklanabileceğini dile getirdi.

Groot, yüksek enflasyon baskılarına karşın nisan ayı toplantısında ECB'nin herhangi bir politika değişikliğine gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise ECB'nin nisan toplantısında bekle-gör tutumunu uygulayacağını belirtti.

Bankanın bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ve 2023'ün 1. çeyreğinde faizlerde 25'er baz puan artırım yapabileceğini ifade eden Schubert "Ancak enerji krizi senaryorsunda ECB, enflasyon riskinden çok bu enerji krizinin ekonomi üzerinde oluşturabileceği tehlikelere daha fazla önem atfedebilir ve faiz artırımlarını bir yıla kadar erteleyebilir" dedi.