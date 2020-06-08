  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ECB'nin tedbirleri geçici ve orantılı

ECB Başkanı Christine Lagarde: - "ECB'nin krizle ilgili tedbirleri geçici, amaca yönelik ve orantılıdır" - "Aldığımız bütün önlemler, ekonomideki likidite ve fonlama koşullarını destekleyecek ve hanehalkları ile firmalara kredi akışını sürdürmeye yardımcı olacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:56:54 -
ECB'nin tedbirleri geçici ve orantılı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladıkları tedbirlerin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda konuştu.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyeti "benzersiz biçimde" daralttığını belirten Lagarde, ikinci çeyrekte yüzde 13 küçülme beklediklerini ifade etti.


- GSYH ve enflasyon beklentileri


Christine Lagarde, Avro Bölgesi GSYH'sinin 2020'de yüzde 8,7 azalmasını, 2021'de yüzde 5,2 ve 2022'de de yüzde 3,3 büyümesini öngördüklerini söyledi.

Avrupa'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın enflasyonu da etkilediğini anlatan Lagarde, 2020'de yüzde 0,3, 2021'de yüzde 0,8 ve 2022'de yüzde 1,3 enflasyon beklediklerini bildirdi.

Lagarde, ECB'nin geçen hafta aldığı kararla Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar avro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon avroya yükselttiğini anımsattı.

ECB'nin kredi operasyonlarıyla uygun koşullu likidite sağladığına işaret eden Lagarde, "Aldığımız bütün önlemler, ekonomideki likidite ve fonlama koşullarını destekleyecek ve hanehalkları ile firmalara kredi akışını sürdürmeye yardımcı olacak." dedi.

Lagarde, ECB'nin krizle ilgili tedbirlerinin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı