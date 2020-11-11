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Ekonomi ECB'den düzensiz toparlanma uyarısı
Ekonomi

ECB'den düzensiz toparlanma uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde: - "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel" - "ECB'nin para politikası ve önlemlerinin 1 milyon kişinin işini kurtardığı tahmin ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:06:41 -
ECB'den düzensiz toparlanma uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel." dedi.

Lagarde, video konferans yöntemiyle yapılan ECB Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuştu.

Forumda, merkez bankacılığının karşı karşıya olduğu zorlukları incelemeyi amaçladıklarını belirten Lagarde, küreselleşme modelinin değişimi, iklim değişikliği ve düşen faiz oranlarının uzun dönem para politikalarına etkilerinin ele alındığını anlattı.

Lagarde, bugün merkez bankalarının karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun salgın olduğuna işaret ederek, "Koronavirüs oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel." diye konuştu.

Salgınla mücadele için alınan tedbirlerin ekonomileri durdurduğunu anımsatan Lagarde, bu yıl özelikle hizmet sektöründe yüzde 9,8 oranında kayıp yaşandığını ifade etti.

Hizmet sektörünün emek ağırlıklı olduğunu hatırlatan Lagarde, bu alandaki daralmanın istihdamdaki etkisinin çok büyük olduğunu vurguladı.

Lagarde, Kovid-19 nedeniyle 1 trilyon 350 milyar avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlattıklarını anımsatarak, "ECB'nin para politikası ve önlemlerinin 1 milyon kişinin işini kurtardığı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiyi korumak için gerekli koşulları sağlayacaklarına işaret eden Lagarde, ekonomik toparlanmanın "inişli çıkışlı" olabileceğini anlattı.

Lagarde, aşı çalışmaları hakkında olumlu haberler geldiğini ancak yaygın biçimde bağışıklık sağlanana kadar salgının hızlandığı dönemler yaşanabileceğini söyledi.

Maliye politikalarının ekonomik istikrarda merkezi rol üstlendiğini hatırlatan Lagarde, "Elverişli finansman koşullarını sağlamak önemlidir. Geçen ay, ECB Yönetim Konseyi ortaya çıkan yeni durumda yanıt vermek için araçlarını uygun şekilde yeniden ayarlayacağını açıkladı." diye konuştu.

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