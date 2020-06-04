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Aktüel

ECB faizi sabit tutarken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı genişletti

ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı 600 milyar avro artırılarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:08:14 -
ECB faizi sabit tutarken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı genişletti

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar avro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon avroya yükseltildi

ECB'den yapılan açıklamada,Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, martta 750 milyar avro ile başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın 600 milyar avro artırılarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarıldığı belirtildi.

PEPP’nin Haziran 2021’in sonuna kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemeleri en azından 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret edildi.

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