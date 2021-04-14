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Ekonomi ECB Başkanı Lagarde: Ekonominin desteğe ihtiyacı var
Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Ekonominin desteğe ihtiyacı var

Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirten, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 21:03:00 -
ECB Başkanı Lagarde: Ekonominin desteğe ihtiyacı var

Lagarde, Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte soruları cevaplayarak, Kovid-19'un ekonomiye etkisi, kamu teşvikleri ve Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halen "açık" bir şekilde salgının yol açtığı ekonomik ve sağlık kriziyle uğraşıldığını vurgulayan Lagarde, bu krizde bankaların sağlam kaldığını fakat gelecek dönemde daha fazla iflas görülebileceğine işaret etti.

Avro Bölgesi ekonomisinin hala parasal ve mali teşviklerle ayakta durduğunu belirten Lagarde, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, “Derin bir krizden çıkmış ama hala iki koltuk değneği olan bir hastayı düşünün… Ekonomide toparlanma için desteklere ihtiyaç var.” diye konuştu.

Şirketlerin ve hane halkının kriz ortamına uyumunu “etkileyici” olarak niteleyen Lagarde, turizme dayalı ekonomilerde toparlanmanın daha uzun zaman alabileceğini belirtti.

Christine Lagarde, orta vadede ABD'nin mali teşviklerinin Avrupa'da gayri safi milli hasılayı (GSYH) yüzde 0,3 artıracağını, ABD kaynaklı enflasyon yayılma etkisinin de yüzde 0,15 olduğunu ifade etti.

ECB Başkanı, "enflasyonun sürdürülebilir hedefe dönüşmesinden oldukça uzakta olduklarını" dile getirerek, “ABD kaynaklı yayılma etkisi büyük oranda gelecek yıl hissedilecek.” dedi.

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