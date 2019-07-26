0553 313 94 23

ECB anketinde enflasyon ve işsizlik beklentileri revize edildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, 2019 yılının üçüncü çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, yıllık harmonize enflasyon yüzde 1,4’ten yüzde 1,3’e revize edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:08
ECB anketinde enflasyon ve işsizlik beklentileri revize edildi

ECB Profesyonel Tahminciler Anketi üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 1,3 olarak, 2020 ve 2021 yılları içinse sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,5 olarak açıklandı.

Bu yılın ikinci çeyrek anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, üçüncü çeyrekte enflasyon tahmininde her yıl için 0,1 puanlık aşağı yönlü bir revize dikkati çekti. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise 0,1 puanlık düşerek yüzde 1,7 oldu.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2019, 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 1,3 ve yüzde 1,4 oldu. Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2019 ve 2021 büyüme tahmininde değişim olmazken, gelecek yılın tahmininde 0,1 puanlık aşağı yönlü revize görüldü. Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,4’te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri ise ve 2019, 2020 ve 2021 yılları için 0,2 puan aşağı yönlü revize edilerek, sırasıyla yüzde 7,6, yüzde 7,4 ve yüzde 7,3 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 7,3 olarak açıklandı.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 1-5 Temmuz tarihlerinde yapıldı ve 52 profesyonel katıldı.

Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi, dün düzenlediği basın toplantısında, zayıf ekonomik büyüme ve düşük enflasyon beklentileri karşısında olası faiz indirimleri ve tahvil alımlarının yenilenmesi yönelik sinyal vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarlatan Adnan Oktar iddianamesinde FETÖ detayı
    1. Şarlatan Adnan Oktar iddianamesinde..
    2. Tartıştığı damadının parmağını bıçakla..
    3. Bahçeşehir Koleji, Uluslararası Fizik..
    4. Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor
    5. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    6. Mahathir'in Türkiye ziyareti Malezya..
    7. İncilipınar, yine Dünyanın en iyileri..
    8. Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını..
    9. Erbil saldırısının azmettiricisi,..
    10. 35 kez kan bağışına altın madalya
    11. Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor
    12. Büyükşehirden ulaşım araçlarına klima..
    13. Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu..
    14. Bodrum Belediyesi’nin anketine 24..
    15. Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık..
    16. Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor
    17. Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla..
    18. Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı
    19. Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi