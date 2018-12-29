Ebubekir Taşyürek kimdir nerelidir?

Ebubekir Taşyürek son dakika haberleri… AK Parti Kartal belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, Ebubekir Taşyürek’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. 2009 yılından beri İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini yütüren ve halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı’nı yürüten Ebubekir Taşyürek kimdir? Ebubekir Taşyürek nereli? Ebubekir Taşyürek kaç yaşında? Ebubekir Taşyürek hangi görevlerde bulundu? İşte Kartal AK Parti belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek biyografisi

Ebubekir Taşyürek kimdir?

Erzurum’da 1960 yılında dünyaya gelen Ebubekir Taşyürek, şehrin hatırı sayılır esnaflarından berber Muhsin Usta ve ev hanımı Perihan Hanımın ikisi erkek, ikisi kız dört evladından ikincisidir. İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara Polatlı ve Tekirdağ Çorlu’da tamamlayan ve 1984 yılından bu yana İstanbul’da ikamet eden Taşyürek, ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk babasıdır.

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı (2007–2008) 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Başkanlığı (2011) görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Taşyürek, 2009 yılından beri İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. Taşyürek halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı’nı da yürütüyor.

Kartal 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44

AK Parti % 42

MHP % 6